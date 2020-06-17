Ханой, , 09:54 — REGNUM Корейское агентство международного сотрудничества (KOICA) открыло в Дананге Корейско-вьетнамский университет информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей агентства.

По их словам, это единственное учебное заведение в центральной части Вьетнама, специализирующееся на ИКТ.

Известно, что с 2004 по 2007 года Корейское агентство международного сотрудничества инвестировала в создание «института дружбы» $10 млн, а с 2013 по 2020 год местные власти вложили еще $5,2 млн в расширение образовательной программы.

Отмечается, что общая площадь университета с общежитием и дополнительными сооружениями составляет 231 тыс. кв. метров. Ежегодный набор учащихся планируется увеличить с 1200 до 2000 человек.