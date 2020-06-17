17 июня 2020 | Время чтения 4 мин

Станислав Стремидловский, , 09:50 — REGNUM Известный польский ученый и политик, депутат Европейского парламента, профессор Здислав Краснодембский выступил с необычной инициативой. В интервью еженедельнику Sieci он представил «Преамбулу к конституции Конфедерации европейских народов» — манифест консервативных европейцев, составленный историком и преподавателем Западного института в Польше и Брюссельского свободного университета Давидом Энгельсом.

Иван Шилов © ИА REGNUM

«Преамбула» является прежде всего документом идеологическим. И вот как раскрывает эту идеологию польский профессор. Для него Европейский союз — это сумма векторов центров сил. Первым и самым главным выступает, конечно, Германия, хотя ее доминирование невозможно без «автозаводов в Словакии или сезонных рабочих из Румынии». Определенной «головоломкой» для Краснодембского оказывается Франция. Она тоже обладает сильной экономикой, «теоретически» Польша «должна быть для нее партнером в поиске европейского баланса». Однако «Париж смотрит только на юг, полностью забывая о нашей части континента, с которой у него было так много связей до войны». Есть британцы, которые лишь после Brexit «начали относиться к нам более серьезно», хотя и «весьма инструментально», есть «потенциальные союзники — итальянцы» и испанцы. В «некоторых странах нашего региона есть страх перед Востоком, Россией», а «некоторые страны настолько малы, что считают, что не могут существовать без ЕС».

И вот главное. «Мы хотим назвать одну из дискуссий вызывающе: «Славяне — это европейцы?», — замечает польский профессор. — Речь идет о политически некорректном, но сильном нарративе, согласно которому Европа является германо-римским наследием, построенным на руинах империи Карла Великого. Да, наследие, которое расширилось на восток, но через колонизацию. Таким образом, культуру создали они, а мы были только получателями, фактически Европой второго сорта». Это первое. И второе. «Для профессора Энгельса империя Каролингов, а потом Священная Римская империя германской нации является чем-то близким и ценным, — говорит Краснодембский. — В Польше мы смотрим на это наследие немного по-другому. Мы не хотели бы исключать православную Европу, которая родом из Византии, и мы знаем об отличии ее от Латинской Европы. Это европейское разнообразие есть нечто необычное, то, что мы должны ценить». Заметим со своей стороны, если замыкать «православную Европу» только границами ЕС, тогда можно ее сводить лишь к Болгарии, Греции и Румынии, церковные корни которых родом из Константинополя, что в категориях современной политики означает общение с Турцией. Однако если расширять границы, то «православная Европа» — это и Белоруссия, и Украина, но в первую очередь Россия.

Без России отстаивать интересы православной Европы у Польши не получится. Однако может ли Варшава работать вместе с Москвой в деле отстаивания интересов славян и православия, вступая в конкуренцию с германской идеей? Политика говорит «нет», а Церковь говорит «да». На фоне пандемии коронавируса и вызванных ею кризисов, того, что происходит сейчас главным образом в США и в меньшей степени в европейских странах, где начали отрицать прежнюю цивилизацию и наследие, валить и осквернять памятники героям, Польша и Россия выглядят аномалией, «белым пятном» на карте мира. Особенно если учитывать религиозный фактор. Во время пандемии две категории подверглись больше всего заражению и смертям — врачи и священники. Потому что не могли оставить больных без медицинской и духовной помощи. И как тут не вспомнить слова профессора Краснодембского, сказанные год назад в интервью Radio Polska: «Кто-то недавно драматически воскликнул, что уже нет единой концепции человека и человечности. Одна дама из «Союза зеленых» Германии даже предложила, чтобы людей после 70 лет не лечить методами интенсивной терапии. Должен сказать, что моя «антропология» выглядит иначе. Примеры можно множить. Это явные признаки тоталитаризма, создания нового человека. А я считаю, что мы должны остаться со «старым» человеком».

Да, под этим могут подписать и в России. И не только под этим. В ходе нынешней избирательной кампании по выборам президента Польши действующий глава государства Анджей Дуда, который, как и Краснодембский, представляет интересы правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS), заявил, что в его стране «нет и не будет семьи ни в каком другом виде, кроме как исключительно союз женщины и мужчины, это единственная конституционно допустимая форма», и назвал «ЛГБТ-идеологию» худшей, даже чем «коммунизм». Председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда отреагировал на это следующим образом: «Какими бы ни были отношения Польши и России при президенте Анджее Дуде, твердая позиция главы польского государства в отношении пропаганды гомосексуализма вызывает уважение. Есть еще в Евросоюзе политики, которые пытаются противостоять агрессивному навязыванию всем и всюду ЛГБТ-повестки и беспощадному подавлению всякого инакомыслия на этот счет». Это значит, что общность между Варшавой и Москвой на тему «православной Европы» вполне имеет право на существование.