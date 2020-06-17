Тбилиси, , 09:53 — REGNUM Политическая победа в Грузии для оппозиции возможна только в том случае, если получится провести переворот или «цветную революцию». Об этом 16 июня консультант правящей партии «Грузинская мечта» по вопросам связи с общественностью Лаша Нацвлишвили в эфире телеканала «Имеди».

По мнению эксперта, данные исследований говорят, что победа «Грузинской мечты» на выборах неизбежна. Он также отметил, что попытка оппозиционных партий объединиться не будет конструктивной.

«Любое независимое и объективное исследование покажет, что «Грузинская мечта» обречена на драматическую победу на этих выборах», — сделал прогноз Нацвлишвили.

Он уверен, что единственный способ для оппозиции получить власть в Грузии — захват ее в ходе переворота или «цветной революции». Для того, чтобы провернуть это необходимо найти повод.

Нацвлишвили подчеркнул, что в рядах оппозиции есть человек, у которого имеется опыт по организации массовых беспорядков. Как сказал эксперт, его недавно выпустили на свободу.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае после требований оппозиции и заявлений официальных лиц в западных странах был помилован и выпущен на свободу бывший глава минобороны Грузии Ираклий Окруашвили. Его обвиняли в организации беспорядков 20 июня 2019 года. Суд приговорил экс-министра к пяти годам тюрьмы, признав виновным в участии в беспорядках. 20 июня текущего года оппозиция планирует снова провести протестную акцию в память о прошлогодних событиях.

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