Москва, , 09:38 — REGNUM Российскому малому бизнесу может понадобиться дополнительная поддержка после отмены карантина, связанного с коронавирусом. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Малому предпринимательству, возможно, понадобятся дополнительные меры поддержки в момент снятия карантина», — написал Медведев в своей статье для журнала «Россия в глобальной политике».

По его словам, также необходимо обеспечить поддержку людей, которая в том числе должна касаться наемных работников и индивидуальных предпринимателей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведев заявил, что пандемию коронавируса нельзя победить даже при закрытых границах и отмене коммуникаций между людьми. Сегодня мир живёт в «иной реальности» и в этой связи ответ на угрозу пандемии должен быть универсальным в виде «разумного и открытого сотрудничества», отметил он.

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