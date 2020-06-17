Варшава, , 09:39 — REGNUM Визит действующего президента Польши Анджея Дуды в США, информация о возможности которого перед этим появилась в некоторых американских СМИ, не подтвердил 17 июня в эфире Польского радио глава канцелярии премьер-министра страны Михал Дворчик.

«Я могу сказать только то, что Польша и Соединенные Штаты являются проверенными союзниками», — заявил он в ответ на вопрос о возможности такого визита.

Также он отметил, что администрация США ведет очень близкое сотрудничество с канцелярией польского лидера и что президенты обеих стран имею хорошие отношения, которые переносятся и на встречи, и на разговоры по телефону.

«И такое текущее сотрудничество продолжается все время», — подчеркнул Дворчик.

Отметим, ранее американское издание Politico со ссылкой на источники в администрациях Польши и США сообщило, что Анджей Дуда может в ближайшее время приехать в Белый дом для проведения встречи с американским президентом Дональдом Трампом.