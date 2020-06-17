Сеул, , 09:29 — REGNUM На фоне обострения отношений между Пхеньяном и Сеулом США усиливают наблюдение за ситуацией в КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на сервис Aircraft Spots, отслеживающий активность военной авиации.

По данным сервиса, 17 июня над столичным регионом Южной Кореи были замечены самолёты-разведчики Lockheed EP-3E и Beechcraft RC-12X.

По мнению экспертов, нынешний полёт связан с намерениями Пхеньяна отказаться от выполнения межкорейского соглашения, подписанного в 2018 году, и формированием контингента войск недалеко от города Кэсон с целью проведения учений.

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