Москва, , 09:23 — REGNUM Соединенные Штаты должны услышать позицию России о недопустимости использования биологического оружия. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Медведев напомнил, что Россия сохраняет приверженность такому важному международному документу, как Конвенция о запрещении биологического оружия.

«Надеюсь, в Вашингтоне услышат позицию нашей страны и будут вести более открытый и заинтересованный диалог с государствами — участниками Конвенции», — написал Медведев в своей статье «Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии нового коронавируса» для журнала «Россия в глобальной политике».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведев назвал аморальной и безответственной блокировку российской резолюции о снятии санкций с нуждающихся стран в период пандемии. Он напомнил, что Россия выступила с инициативой принятия резолюции сразу после начала пандемии.

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