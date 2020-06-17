Вашингтон, , 09:18 — REGNUM Время серьёзного отношения к международным обязательствам по ликвидации химоружия наступило для Соединённых Штатов Америки. Об этом говорится в сообщении посольства РФ в Вашингтоне, опубликованном в Twitter.

Российские дипломаты напомнили, что США остаются единственным государством, имеющим запас химического оружия. При этом США продолжают фабриковать необоснованные обвинения против ответственных членов Конвенции о запрещении химоружия.

«Пришло время серьёзно отнестись к вашим международным обязательствам», — призвали в российском посольстве.

Напомним, Россия и США в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия обязались уничтожить свои запасы. Россия завершила этот процесс в 2017 году, США обещают закончить его в 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что США и их союзники препятствуют реализации инициатив по повышению эффективности работы ОЗХО.

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