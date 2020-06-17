Цхинвал, , 09:15 — REGNUM С грузинской стороны увеличилось количество провокаций на границе с Южной Осетией. Данное заявление 16 июня распространила пресс-служба Комитета государственной безопасности (КГБ) республики.

В ведомстве отметили, что в районе поселка Уиста (Цнелис) замечены действия, которые похожи на подготовительные работы по установке незаконного поста полиции на территории Южной Осетии.

«Грузинская сторона, пытается смоделировать ситуацию, которая предшествовала выставлению незаконного поста МВД Грузии в августе 2019 года. В лесном массиве, расположенном в районе н.п. Чорчана Хашурского муниципалитета фиксируется появление отметок и условных знаков, сделанных краской на деревьях», — говорится в сообщении СГБ.

Также в ведомстве заявили, что со стороны Грузии участились случаи воздушной разведки на границе, и готовится строительство дороги, которая позволит быстро перебрасывать дополнительные силы в этот район.

Кроме того, сотрудники КГБ узнали про обустройство возле границы медицинского учреждения под видом госпиталя для лечения пациентов с COVID-19. Отмечается, что контролируют это представители Миссии наблюдателей ЕС в Грузии (МНЕС), а на территории госпиталя регулярно находятся автомобили и персонал частной медицинской клиники из Тбилиси «Private».

Стоит отметить, что грузинская сторона в августе 2019 года скрытно возвела блокпост на территории Южной Осетии возле поселка Уиста. Несмотря на требования демонтировать незаконную постройку, Тбилиси отказывается это сделать.