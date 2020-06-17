Багдад, , 09:02 — REGNUM Посол Турции в Ираке Фатих Йылдыз был вызван в министерство иностранных дел страны в связи с авиаударами Турции по приграничным районам Иракского Курдистана. Об этом 16 июня сообщается в заявлении дипломатического ведомства.

Турецкая авиация поразила десятки объектов Рабочей партии Курдистана в рамках спецоперации «Коготь орла». В Багдаде расценили данный акт как нарушение суверенитета страны.

По заявлению официальной Анкары, агрессия вызвана стремлением защиты национальной безопасности страны.

Напомним, Турция регулярно совершает налеты на позиции курдских повстанцев в Ираке, в ходе операций регулярно гибнет мирное население.