Сеул, , 09:01 — REGNUM Линия связи между разведывательными службами КНДР и Республики Корея, предположительно, продолжает работать. Об этом сообщает 17 июня южнокорейское агентство Yonhap.

Догадки агентства возникли на фоне сообщений об отключении Пхеньяном остальных коммуникационных каналов. Они связаны с тем, что Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило об отказе КНДР принять в Пхеньяне двух спецпосланников Южной Кореи, которые должны были договориться о мерах по сглаживанию напряжённости.

Ни Сеул, ни Пхеньян не сообщили о том, как именно предложение Юга получили на Севере. Скорее всего, оно было доставлено посредством линии связи между разведками, проложенной после первого межкорейского саммита в 2000 году, отмечает Yonhap.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Северной Кореи отказались принять специальных посланников Юга. Инициатива Сеула была названа в Пхеньяне «неискренним предложением» и «уловками».

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