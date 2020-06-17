Тбилиси, , 08:55 — REGNUM Участие бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили в политической борьбе в Грузии незаконно по двум причинам: он не является гражданином этой страны и находится на госслужбе иностранного государства. Об этом 16 июня заявил исполнительный секретарь правящей партии Ираклий Кобахидзе на телеканале «Имеди».

"Это явно является нарушением закона, так как он (Саакашвили, прим. — ИА REGNUM) не является гражданином Грузии, и это усугубляется тем, что он состоит на украинской государственной службе. Получается, это вдвойне противоречит закону», — сказал Кобахидзе.

Секретарь партии добавил, что у Саакашвили нет ресурсов, чтобы повлиять на ситуацию в стране. По мнению Кобахидзе, неважно, будет ли оказана поддержка кому-либо со стороны беглого президента.

Напомним, 11 июня Саакашвили сделал заявление, что намерен встать в первые ряды в политической борьбе, которая в Грузии разворачиваться перед выборами, назначенными на 31 октября.

Читайте ранее в этом сюжете: Лидер Лейбористской партии Грузии отреагировал на план Саакашвили