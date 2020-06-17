Оттава, 17 июня 2020, 08:22 — REGNUM В скором времени Иран передаст Франции бортовые самописцы украинского самолёта, сбитого над Тегераном, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает 16 июня AFP.
Трюдо отметил, что Иран задержал передачу ящиков из-за пандемии коронавируса.
Напомним, украинский Boeing был по ошибке сбит иранскими войсками противовоздушной обороны 8 января 2020 года. В результате катастрофы самолёта погибли 176 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что страна рассчитывает получить самописцы до того, как они попадут во Францию, несмотря на то, что оборудования для расшифровки содержимого «чёрных ящиков» на Украине нет.
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