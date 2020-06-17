Альбукерке, США, , 08:18 — REGNUM В американском городе Альбукерке (штат Нью-Мексико) будет снесён послуживший поводом для протестов памятник испанскому конкистадору Хуану де Оньяте, заявил мэр Тим Келлер. Об этом 16 июня со ссылкой на пресс-конференцию мэра сообщает телекомпания CNN.

По словам Келлера, стрельба и огнестрельное ранение человека, произошедшие в ночь на 16 июня в исторической части города у статуи де Оньяте, стали «ужасающим и неприемлемым актом насилия».

«Прошлой ночью скульптура стала больше, чем символом, она стала угрозой для общественной безопасности, она будет демонтирована сегодня», — заявил мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе протестов против расизма и жестокого обращения полиции, которые начались в городах США после гибели в Миннеаполисе местного жителя Джорджа Флойда, в американском городе Альбукерке (штат Нью-Мексико) произошла стрельба. В результате этого один мужчина получил ранения и был направлен в больницу, где сейчас находится в тяжёлом, но стабильном состоянии.

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