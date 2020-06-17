Славгород, Алтайский край, , 08:03 — REGNUM Депутаты Славгородского городского Собрания 16 июня единогласно проголосовали за отставку сознавшегося в получении взятки главы муниципального образования город Славгород Алтайского края Сергея Горбунова. Об этом сообщает официальный сайт муниципалитета.

Также известно, что до выборов нового мэра исполнять обязанности главы города будет Людмила Подгора, которая работала в должности заместителя главы администрации города Славгорода с 4 марта 2017 года. За ее кандидатуру депутаты также проголосовали единогласно.

«Людмила Подгора — человек опытный, знающий город, население и проблемы города. Я думаю, она со всеми задачами справится и будет полноценно работать», — отметил председатель городского собрания депутатов Виктор Гутяр.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о задержании главы города Славгорода Сергея Горбунова сообщили 29 мая в региональном управлении МВД. На допросе Горбунов признался в получении взяток на общую сумму более шести миллионов рублей.

Позднее губернатор Алтайского края Виктор Томенко обратился к депутатам Славгорода с настоятельным требованием освободить от должности Сергея Горбунова.

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