Пекин, , 07:48 — REGNUM Будучи близким соседом, Китай всегда сохранял приверженность миру и стабильности на Корейском полуострове, заявили в МИД Китая, передает 16 июня агентство Сниьхуа.

Соответствующие заявления были сделаны пресс-секретарем внешнеполитического ведомства Китая Чжао Лицзянем во время пресс-брифинга, когда его спросили о недавнем обострении на полуострове.

Народы КНДР и Южной Кореи имеют единое этническое происхождение и являются прямыми заинтересованными сторонами по данному вопросу, сообщил Чжао.

«Будучи близким соседом и другом, Китай всегда поддерживал сотрудничество и примирение между КНДР и Южной Кореей, а также остается приверженным устойчивому миру и стабильности на полуострове», — заявил Чжао.

Напомним, что 16 июня в СМИ появилась информация, что на территории КНДР был взорван межкорейский офис связи в Кэсоне, позднее КНДР подтвердила его полное уничтожение. Офис был открыт в апреле 2018 года для координации межкорейских отношений.

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