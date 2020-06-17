Пенза, , 09:13 — REGNUM Во вторник, 16 июня, состоялось заседание президиума Генсовета «Единой России» по поводу выдвижения кандидатов от партии на выборы глав субъектов РФ, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

От партии было выдвинуто пять кандидатур в Пензенской, Ростовской, Ленинградской областях, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Участников предстоящих предвыборных кампаний нацелили на то, что соавторами выдвигаемых программ должны стать жители регионов. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в своем выступлении заявил, что будет продолжена реализация региональных проектов, взаимодействуя с «Единой Россией» по программам развития сельских территорий, доступности и качества оказания медпомощи, развития спорта.

По итогам заседания президиум Генсовета «Единой России» рекомендовал региональному отделению партии выдвинуть кандидатуру Белозерцева на губернаторских выборах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в ходе видеовстречи с губернатором Пензенской области поддержал его выдвижение на новый срок на выборах главы региона.

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