Хельсинки, , 07:32 — REGNUM Советский Союз в последние годы своего существования мог отдать Карелию Финляндии, написал в своей книге бывший эксперт МИД Финляндии Юкки Сеппинен, сообщает 17 июня информационный портал iltalehti.fi.

По утверждению Сеппинена, летом 1990 года политбюро ЦК КПСС согласилось на независимость прибалтийских республик и тогда же рассматривалась возможность отторжения Карелии в пользу Финляндии.

Советское руководство при президенте СССР Михаиле Горбачёве, пишет экс-дипломат, таким образом хотело «избавиться» от Выборга, поскольку его восстановление «требовало ресурсов», которых в стране тогда не хватало.

Далее ситуация «затянулась и усложнилась» в связи с позицией президента Финляндии Мауно Койвисто, который опасался присоединять новый регион из-за возможной конкуренции с западной частью своей страны.

«Он не хотел, чтобы у Западной Финляндии был конкурент в лице Выборга. Ведь еще в 1930-е годы Выборг был в Финляндии преуспевающим городом», — приводит портал слова Сеппинена.

В итоге вопрос не был решён, а при президенте России Борисе Ельцине Койвисто также отказывался от предложения.

Добавим, ранее бывший заместитель министра иностранных дел России Андрей Федоров сообщал, что в начале 90-х годов Кремль якобы обсуждал возможность продажи Карелии. В свою очередь, бывший государственный секретарь РСФСР и соратник Ельцина Геннадий Бурбулис опроверг слова экс-дипломата и подчеркнул, что «никогда такого быть не могло».

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