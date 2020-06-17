Нью-Йорк, США, , 07:17 — REGNUM Отбывший срок в американской тюрьме гражданин России Станислав Лисов, осужденный за кибермошенничество, вылетел на Родину вывозным рейсом из Нью-Йорка, об этом свидетельствует информационное табло аэропорта имени Джона Кеннеди.

По словам пресс-секретаря российского консульства в Нью-Йорке Алексея Топольского, регистрация и посадка на вывозной авиарейс прошли в штатном режиме. До этого американские силовики привезли Лисова в аэропорт и посадили его на самолет. По словам Топольского, наручников на российском гражданине не было.

«Судя по всему, он был рад и доволен, что возвращается на родину. Выглядел как человек, который рад, что возвращается домой», — приводит его слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября 2019 года суд в США приговорил российского программиста Станислава Лисова к четырем годам лишения свободы. Его задержали в Барселоне в январе 2017 года по обвинениям в краже денег со счетов в американских банках.

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