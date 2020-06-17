Лондон, , 06:28 — REGNUM Великобритания планирует в самое ближайшее время начать переговоры о заключении соглашений о свободной торговле с Австралией и Новой Зеландией. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба министерства внешней торговли Великобритании.

По словам руководителя внешнеторгового ведомства Элизабет Трасс, приводимым в тексте, новый статус государства позволяет проводить независимую торговую политику и укреплять прямые связи с другими странами мира.

«Поворот в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона позволит Великобритании снизить зависимость от импорта из других стран, диверсифицировать экономику, сделать её менее уязвимой при политических и экономических потрясениях в некоторых регионах мира», — заявляет Трасс.

Отмечается, что первый этап переговоров, которые из-за коронавируса будут проходить посредством видеосвязи, стартует через несколько недель.

В Лондоне рассчитывают, что заключение прямых торговых сделок, ставшее возможным после выхода Великобритании из ЕС, позволит примерно на 10% увеличить британский экспорт в эти страны и, в перспективе, приблизиться к присоединению Соединённого Королевства к Транстихоокеанскому партнерству (ТТП).

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