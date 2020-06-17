Новосибирск, , 05:44 — REGNUM В Новосибирской области в отношении бывшего председателя совета депутатов Искитимского района возбуждено уголовное дело, сообщает новосибирская прокуратура.

В ходе прокурорской проверки установлено, что в 2017—2018 гг. экс-председатель районного совета депутатов заключал с индивидуальным предпринимателем муниципальные контракты на услуги по организации питания участников семинара. После чего депутат получил готовые блюда, продукты питания и неиспользованные денежные средства, которыми распорядился по своему усмотрению. Ущерб бюджета Искитимского района составил более 120 тыс. рублей. По материалам прокурорской руководитель следственного управления регионального СКР возбудил в отношении депутата уголовное дело по ч.3 ст.160, ч.3 ст.160 УК РФ — «Растрата с использованием своего служебного положения».