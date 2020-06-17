Брюссель, , 05:43 — REGNUM Главы министерств обороны стран — членов НАТО проведут видеоконференцию 17−18 июня, где обсудят план действий на случай возникновения второй волны распространения коронавирусной инфекции, заявил генсек Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг в ходе конференции.

По его словам, НАТО необходимо создать запасы медоборудования и лекарств, а также фонд для приобретения предметов стратегического значения. Другими темами обсуждения станет деятельность НАТО на Ближнем Востоке, а также возможный ответ на угрозы со стороны России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не будет комментировать возможный частичный вывод американских войск с территории Германии. По его словам, Россия воздерживается от высказывания своих оценок по этому вопросу.

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