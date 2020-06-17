Нью-Йорк, США, , 05:20 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к диалогу Северную и Южную Корею в связи с обострением отношений между странами, передает телеканал NHK.

Глава организации выразил обеспокоенность возникшим обострением на границе между КНДР и Южной Кореей. В связи с этим Гутерреш призвал стороны возобновить диалог, чтобы выработать мирное решение и не допустить эскалации на Корейском полуострове.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти КНДР отказались вести переговоры с Южной Кореей. Отмечалось, что Сеул обсуждал возможность отправить своих посланников в КНДР, но северокорейская стороны отклонила это предложение.

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