Пекин, , 04:59 — REGNUM Бывший председатель Китайской комиссии по регулирования страхования Сян Цзюньбо был приговорен к 11 годам тюрьмы за получение взяток, сообщили 16 июня в Промежуточном народном суде города Чанчжоу в провинции Цзянсу на востоке Китая.

Сян был также оштрафован на 1,5 млн юаней (около $212 тыс.), сообщили в суде. Все незаконные накопления Сяна были конфискованы и будут возвращены в государственный бюджет, сказано в тексте приговора.

Суд выяснил, что Сян, пользуясь своими возможностями от занимаемых им постов в период с 2005 по 2017 годы, помогал ряду юридических и частных лиц получить контракты на строительные проекты, займы, а также осуществлять прочие вещи.

По итогу, он незаконно получил лично или через посредников денежных средств на сумму 18,62 млн юаней. Суд также подчеркнул, что столь мягкое наказание связано с тем, что ответчик во всем сознался и добровольно отдал все незаконно нажитое.