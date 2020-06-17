Вашингтон, , 05:56 — REGNUM Вывозной рейс авиакомпании «Аэрофлот» вечером 16 июня вылетел из Нью-Йорка в Москву. Об этом генеральное консульство России в Нью-Йорке сообщает на своей странице в Facebook.

«16 июня генеральным консульством Российской Федерации в Нью-Йорке было оказано необходимое содействие при вылете на Родину очередного «вывозного» рейса», — говорится в тексте.

По данным на сайте международного аэропорта имени Джона Кеннеди, эвакуационный рейс «Аэрофлота» SU103 вылетел в 02:20 мск 17 июня и прилетит в аэропорт «Шереметьево» в 11:26 мск.

Ранее ТАСС со ссылкой на консула — советника генконсульства РФ в Нью-Йорке Артёма Теваняна сообщало, что этим рейсом из США будет вывезен гражданин России Станислав Лисов.

Как сообщало ИА REGNUM, в США суд приговорил российского программист Станислава Лисова к четырем годам лишения свободы по обвинению в хакерских атаках.

Читайте ранее в этом сюжете: Российский программист Лисов осужден судом в США