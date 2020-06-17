Рим, 17 июня 2020, 04:44 — REGNUM Открытое и независимое расследование в связи с обнаружением в Ливии массовых захоронений людей потребовало провести министерство иностранных дел Италии, 16 июня сообщается на сайте ведомства.
Кроме того, в заявлении итальянского МИД сказано, что противостоящие стороны в Ливии должны уважать права человека и международное гуманитарное право.
Напомним, 16 июня Правительство национального согласия (ПНС) Ливии заявило, что в городе Тархун после отступления Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар, якобы были найдены массовые захоронения.
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