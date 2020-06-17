Каракас, , 05:55 — REGNUM Большинство стран, входящих в Группу Лимы и оппозиция Венесуэлы объявили о непризнании нового состава Национального избирательного совета Венесуэлы. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Бразилии.

Заявление, осуждающее действия властей Боливарианской Республики, не было поддержано входящими в Группу Лимы Аргентиной, Гайаной и Мексикой.

В документе утверждается, что назначение новых членов Национального избирательного совета (НИС) непосредственно Верховным судом (ВС) страны, противоречащее стандартной процедуре, является грубым нарушением конституции Венесуэлы и «хоронит минимально необходимые гарантии проведения любых выборов и возвращения Венесуэлы к демократии». А преодоление венесуэльского кризиса возможно «только при условии проведения свободных, честных и заслуживающих доверия президентских и парламентских выборов с независимым НИС и беспристрастным ВС», а также при обеспечении полной свободы «политического участия всех венесуэльцев» и прессы.

Напомним, по Конституции Венесуэлы членов НИС должен назначить парламент. 12 июня ВС объявил, что из-за «бездействия Национальной ассамблеи», которая не откликнулась на требование в течение 72 часов передать свой список, членов НИС сформировала конституционная палата ВС.

Как сообщало ИА REGNUM, назначение в Венесуэле новых членов Национального избирательного совета осудил американский госсекретарь Майк Помпео.

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