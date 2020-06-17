Вашингтон, , 03:28 — REGNUM Министерство обороны США умышленно тормозит вывод американского военного контингента из ФРГ, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники в Пентагоне.

По их данным, руководство вооруженными силами США намеренно игнорирует указания американского лидера Дональда Трампа по выводу части войск с территории Германии.

«Что бы вы ни думали о конкретных аспектах вывода войск из Германии, нет ничего героического в том, чтобы сознательно игнорировать выраженные намерения президента», — отметил источник.

Также американские генералы игнорируют указания Трампа по выводу войск из Афганистана. Пентагон пытается затормозить этот процесс, предлагая на рассмотрение разные варианты по выводу военного контингента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерениях сократить американское военное присутствие в Германии, так как Берлин «слишком мало платит». При этом немецкая сторона напомнила, что размещение американских войск в ФРГ необходимо не для защиты Германии, а для обеспечения безопасности Европы.

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