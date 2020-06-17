Каракас, , 03:38 — REGNUM В Венесуэле 80% случаев заражения коронавирусом являются завозными, заявил президент Николас Мадуро 16 июня, в ходе своего выступления в Каракасе. Выступление главы государства транслировалось по государственному телевидению.

«80% случаев в Венесуэле были завезены из других стран. Венесуэла — единственная страна, которая принимает тысячи соотечественников из Колумбии, Бразилии, Перу, Эквадора и Чили», — сказал Мадуро.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент Боливарианской Республики Делси Родригес на брифинге 16 июня сообщила, что общее количество выявленных на территории Венесуэлы подтверждённых случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки возросло на 84 и стало составлять 3 062. По её словам, только в 20 случаях причиной заражения является локальная передача инфекции. В 64 случаях инфекция была завезена из других стран.

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