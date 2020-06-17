Биробиджан, , 03:17 — REGNUM На выборы губернатора Еврейской автономной области выдвинулись уже 8 кандидатов. Накануне документы в избирательную комиссию подал депутат Законодательного собрания области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном избиркоме.

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Заместитель председателя комитета Законодательного собрания Еврейской автономной области по аграрной политике и вопросам природопользования Владимир Дудин выдвинулся на выборы от партии «Справедливая Россия».

Ранее в избирком подали документы Ростислав Гольдштейн («Единая Россия»), Галина Фидорина («Зелёные»), Борис Тихонов («Родина»), Александр Крупский («Коммунистическая партия социальной справедливости»), Владимир Бородин («Партия прогресса»), Роман Куземский («Патриоты России») и Евгения Пастернак («Демократическая партия России»).

Как сообщало ИА REGNUM, в двух субъектах Дальнего Востока в единый день голосования — 13 сентября состоятся выборы глав регионов — Камчатском крае и Еврейской АО.