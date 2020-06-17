Анкара, , 03:07 — REGNUM Армия Турции вошла в иракский район Хафтанин в ходе антитеррористической операции «Коготь тигра», нацеленной против сил Рабочей партии Курдистана (РПК), 17 июня сообщается на сайте турецкого министерства обороны.

Для наступления Анкара задействовала спецназ, боевые вертолеты и ударные беспилотники.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня военнослужащие Турции «нейтрализовали» не менее девяти членов Рабочей партии Курдистана (РПК) в различных районах Ирака во рамках спецоперации «Коготь тигра».

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