Ла-Пас, , 02:50 — REGNUM Предложение провести всеобщие выборы в Боливии не 6 сентября, как решил парламент, а в более поздние сроки, высказала исполняющая обязанности боливийского президента Жанин Аньес 16 июня в ходе пресс-конференции.

По ее мнению, от переноса выборов граждане страны только выиграют. Аньес отметила, что направила письмо спикеру Палаты сенаторов Боливии Еве Копе с просьбой прокомментировать целесообразность проведения выборов в сентябре.

При этом временный президент подчеркнула, подчинится любому решению Высшего избирательного суда, который выполняет в стране функции избиркома и должен принять окончательное решение о дате выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня нижняя палата парламента Боливии одобрила перенос выборов на 6 сентября. Голосование должно было состояться еще в марте, но неоднократно переносилось из-за пандемии коронавируса.

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