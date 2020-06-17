Вашингтон, , 01:47 — REGNUM Международное сообщество должно потребовать от иранских властей полного сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), считает госсекретарь США Майк Помпео. Об этом 16 июня он написал на своей странице в Twitter.

По его словам, агентство подтвердило, что Иран якобы блокирует доступ сотрудников МАГАТЭ к двум ядерным объектам, которые ранее функционировали. Помпео добавил, что данная ситуация неприемлема и вызывает беспокойство.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади заявил, что принятие резолюции о доступе к иранским ядерным объектам под давлением трех стран в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) навредит отношениям Тегерана с этой структурой.

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