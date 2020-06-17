Каракас, , 02:49 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал своих сторонников из Единой социалистической партии восстановить на выборах контроль над парламентом страны. Об этом он заявил 16 июня в ходе своего выступления в Каракасе, которое транслировалось по государственному телевидению.

«Мы собираемся подготовить мощную машину чавизма для участия в этих выборах. Получив голоса, мы восстановим контроль над Национальной ассамблеей», — сказал Мадуро.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил оппозиции выдвигать своих кандидатов для участия в запланированных в стране на 2020 год парламентских выборах.

Ранее американский госсекретарь Майк Помпео осудил назначение в Венесуэле новых членов Национального избирательного совета.

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