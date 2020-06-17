Вена, , 01:05 — REGNUM Принятие резолюции о доступе к иранским объектам возможного хранения ядерного материала под давлением трёх стран в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) навредит отношению Ирана с агентством, заявил 16 июня постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади.

«Естественно, если такая резолюция, которая явно соответствует целям США, будет принята, у Ирана не будет иного выбора, кроме как принять соответствующие меры, последствия которых придутся на покровителей таких политических и деструктивных подходов», — говорится в распространённом комментарии постпредство Ирана в Вене.

Абади добавил, что запросы МАГАТЭ относительно доступа к объектам, на которых могут храниться незаявленные ядерные материалы, неоднократно обсуждались ранее. Кроме того, такие запросы должны соответствовать действующим соглашениям с агентством, а не выполняться по требованию третьих стран.

Ранее американский госсекретарь Майкл Помпео заявлял, что власти Ирана якобы нарушили соглашения с МАГАТЭ — Договор о нераспространении ядерного оружия.

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