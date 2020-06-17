Вашингтон, , 01:03 — REGNUM Власти США подали судебный иск против бывшего советника американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, сообщает Reuters.

Агентство сообщает, что таким образом американские власти намерены не дать Болтону опубликовать свои мемуары, так как они содержат информацию, ставящие под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов. В иске говорится, что издание книги нарушает обязательства, которые взял на себя Болтон, вступив в должность советника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп не исключил, что Джон Болтон в своей книге представит и лживую информацию, так как «часто лжет». При этом Трамп назвал намерение Болтона опубликовать мемуары «крайне неподобающим».

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