Киев, , 00:09 — REGNUM Письмо с жалобой на так называемую «насильственную выдачу» российских паспортов жителям Крыма направила генеральному секретарю Организации Объединённых наций Антониу Гутерришу Украина. Об этом 16 июня сообщает украинское агентство «Укринформ».

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица обвиняет Россию в «насильственной паспортизации» граждан, проживающих в Крыму. В связи с этим Украина просит Гуттериша принять меры по выявленным Киевом фактам «нарушения международного права».

Напомним, в Крыму в 2014 году после государственного переворота на Украине прошёл референдум, в ходе которого более 95% участников в Севастополе и более 96% голосовавших в Крыму проголосовали за воссоединение Крыма с Россией. 18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал договоры о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России, которые были одобрены Госдумой и Советом Федерации. Украина результатов референдума не признала.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по заявлению МИД Украины, жителей Крыма «принуждали получать паспорт РФ», якобы, под угрозой депортации и ограничения прав.

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