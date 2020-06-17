17 июня 2020 | Время чтения 9 мин

Многие эксперты спрашивают, а что теперь сделает Россия после такого очередного удара? Последует ли ужесточение российской позиции в отношении Лукашенко? Усилятся ли меры экономического давления на Белоруссию? Среагирует ли Россия каким-либо иным способом или оставит случившееся без последствий?

Александр Халдей, , 08:00 — REGNUM Александр Лукашенко в День России нанёс очередной удар по своему главному союзнику: осуществлён арест всего руководства Белгазпромбанка, где доля Газпрома и Газпромбанка составляют по 49,818%, а доли ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» и Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь соответственно 0,266% и 0,097%. СМИ сообщают о рейдерском захвате банка, полной остановке транзакций, блокировке счетов, выемке документов и наличности.

Трибунал Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Акционер, имеющий менее 0,363% акций, без решения судебных органов и собрания учредителей остановил работу банка и полностью сменил руководство — случай в мировой корпоративной практике беспрецедентный. Обычно рейдеры тайно скупают доли миноритариев перед голосованием, чтобы обеспечить формальное большинство голосов, на основании чего потом добиваются судебных решений.

Здесь же оказалось просто достаточным привести отряд вооружённых людей и захватить банк, подобно группе рэкетиров из 90-х годов. Только на основании заявлений нападающей стороны об имеющихся подозрениях и обвинениях.

Руководство Белгазпромбанка подвергается мощнейшему давлению силовиков, заставляющих давать нужные показания против главного конкурента Лукашенко — бывшего Председателя правления банка Виктора Бабарико. Начата предельно жёсткая кампания по психологическому давлению на бывшего банкира.

По мнению белорусских экспертов, пока есть намерение оставить Бабарико на свободе, а посадить уже после избирательной кампании.

Если же угроза от Бабарико для Лукашенко сохранится, то возможны его арест до выборов и даже физическое устранение, хотя пока власти этот сценарий придерживают на самый крайний случай, так как это вызовет международный скандал и создаст проблемы как Западу, так и самому Лукашенко. Однако готовность самого Лукашенко к максимальному незаконному использованию силы против оппонентов демонстрируется предельно открыто.

Причина происходящего — страх Лукашенко перед Бабарико, готовящимся к регистрации кандидатом в президенты Белоруссии и собравшем почти 600 тысяч подписей в свою поддержку. Голосование в Белоруссии отчётливо протестное: уже сейчас соцопросы показывают соотношение сил между Бабарико и Лукашенко в пользу Бабарико в соотношении 56 к 3. Промедление для Лукашенко смерти подобно — Бабарико любой ценой не должен дойти до выборов, иначе он сметет Лукашенко в первом туре выборов.

Здание Белгазпромбанка Belgazprombank.by

Официальная позиция Лукашенко — через Белгазпромбанк якобы идёт финансирование предвыборной кампании Бабарико из России. Прочие оппоненты Лукашенко в силу тех или иных слабостей опасности для него не представляют. Ну, когда у оппонента руки связаны, а у тебя кувалда в руках — любой официозный бред пойдет. Только поверят ли этому люди?

Многие эксперты спрашивают, а что теперь сделает Россия после такого очередного удара? Последует ли ужесточение российской позиции в отношении Лукашенко? Усилятся ли меры экономического давления на Белоруссию? Среагирует ли Россия каким-либо иным способом или оставит случившееся без последствий?

Уже появились пока не подтверждённые официальными источниками слухи о том, что Газпром принял решение с 1 июля отключить подачу газа в Белоруссию, оперируя имеющейся непогашенной задолженностью за поставки газа, составляющей $165, 57 млн. Так ли это, станет известно в ближайшее время.

Нужно сказать следующее:

1. Виктор Бабарико никогда не рассматривался Россией как предпочтительный кандидат на белорусских президентских выборах. В противном случае система его поддержки и финансирования была бы выстроена иначе с учётом украинского опыта и белорусской специфики.

2. Белгазпромбанк никогда не использовался Россией для финансирования президентской кампании Бабарико.

3. Российская власть не ищет обострения конфликта с Лукашенко накануне белорусских президентских выборов.

4. Россия никогда не будет мстить белорусскому народу за поступки Лукашенко никаким способом из всех возможных.

5. Россия сдержанно реагирует на эксцессы с Лукашенко на официальном уровне. Кроме заявлений Газпрома и Газпромбанка других официальных реакций пока нет. Реакция Владимира Путина на происходящее высказывается экспертами в виде предположений.

6. Сведения о готовящихся аналогичных акциях против БПС-Сбербанк и банка БелВЭБ воспринимаются как информационное давление со стороны Лукашенко на Россию в случае жёсткой реакции на происходящее с Белгазпромбанком.

Сбор подписей за выдвижение кандидатом в президенты экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико. 14 июня 2020 года. Минск, ул. Притыцкого © ИА REGNUM

Причины такой реакции России следующие:

1. Россия никогда не пыталась создать в Белоруссии и ещё где бы то ни было в СНГ пророссийские институты в виде параллельного контура власти, подобно тому, как это сделали институты Запада. Причина не в ошибочной ставке на личные контакты руководства, а в невозможности для России иной стратегии после распада СССР.

Политика России, как внутренняя, так и внешняя — это следствие так называемого внутриэлитного консенсуса. Группа, ориентированная на построение системы вовлечения стран СНГ в орбиту влияния России, не являлась и не является в российской власти доминирующей.

2. Использовать Белгазпромбанк и иные российские дочерние банки в Белоруссии для финансирования пророссийского кандидата — самое глупое решение в силу открытости всех подобных операций. Если бы Россия и захотела поддерживать Бабарико, никогда деньги не пошли бы через банки с российским капиталом.

3. Россия не испытывает иллюзий по поводу возможного исхода августовских президентских выборов в Белоруссии и президентских шансов у любого конкурента Лукашенко, и не потому, что не считает их способными победить, а потому, что не считает Лукашенко способным дать проходить выборам демократично. При этом монопольный силовой ресурс Лукашенко превышает ресурсные возможности его конкурентов.

Россия понимает, что Лукашенко придёт к финалу выборов очень ослабленным, что участие конкурентов — это вынужденный шаг с его стороны, но это результаты естественных внутренних процессов в Белоруссии. Заявления России дадут Лукашенко повод ещё больше усилить репрессии, что он и так делает, но без реальной фактуры получается грубо.

4. Российская стратегия в отношении Белоруссии строится на учёте реальных инструментов влияния на её политику, и потому в основу всех планов было положено предположение о вероятном сохранении Лукашенко в следующем электоральном цикле Белоруссии. При учёте того факта, что Лукашенко продолжит транзит на Запад, и все его предвыборные хулиганства сейчас будут приняты Западом благосклонно — при условии его обостряющегося конфликта с Россией.

Сбор подписей за выдвижение кандидатом в президенты экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико. 14 июня 2020 года. Минск, ул. Притыцкого © ИА REGNUM

Для России в инциденте с Белгазпромбанком важна не судьба Бабарико, а действия в отношении собственности российских компаний, за которыми стоит государство. Уже звучат неприкрытые угрозы.

Так, по данным ТГ-канала «БелоРусский диалог» https://t.me/BeloRussica/6323 эксперт аналитического центра пропрезидентского объединения «Белая Русь», сотрудник Института философии НАН Беларуси, директор консервативного центра «НОМОС», сопредседатель редакционного совета аналитического портала «Евразия.Эксперт» Пётр Петровский заявил, что «по его инсайдерской информации» белорусский суд готовит решение о компенсации Газпромом потерь Белоруссии «в результате махинаций и вмешательства в выборы на сумму активов через их конфискацию», а в отношении работников Газпрома ведётся прослушка всех разговоров. Более того, Алексея Миллера и Олега Дерипаску в Белоруссии ждёт арест по примеру Баумгертнера.

Нужно понимать, что режим в Белоруссии таков, что чиновники там от себя заявлений не делают. И если П. Петровский не просто угрожает арестом российским руководителям крупнейших компаний, но и применяет выражения типа «если они там рамсы попутали, значит, крылышки им здесь обрежут», то это не особенности темперамента Петровского, а текст администрации президента, который ему довели озвучить. Дословно. До запятой. И Миллер здесь лишь аллегория.

То есть Лукашенко намеренно провоцирует конфликт с Россией, стремясь использовать его для обоснования подавления своих конкурентов и консолидации электората. Любой шаг России будет представлен как свидетельство её агрессивных намерений и обоснования безальтернативности Лукашенко.

Плакат на тему президентских выборов в Белоруссии в одном из торговых центров Минска © ИА REGNUM

Россия рассматривает белорусские президентские выборы как событие, существенно обостряющее все республиканские внутренние противоречия и конфликты, но готовность Лукашенко силой добиваться нового президентского срока сомнению не подвергается.

Да, президентская гонка убивает легитимность Лукашенко в глазах белорусских избирателей. Но в России нет иллюзий по поводу политической системы Белоруссии и её режима — Лукашенко всегда таким был и таким остаётся.

Его судьба теперь в большей степени трудна, сильнее зависима от Запада и националистов, но готовность Лукашенко любым путём удерживать власть требует не строить иллюзий относительно итогов августовских выборов. Все опасные кандидаты будут удалены заранее. Способность белорусского ЦИКа рисовать спущенные сверху цифры сомнений не вызывает.

Политический режим в Белоруссии в процессе предвыборной борьбы всё больше превращается в открытую хунту. Это проблема для России, так как контакты с откровенно нелегитимным правителем, хотя бы и навязавшим себя де факто, ставит под сомнение любые соглашения с ним, так как выходит за рамки правового поля.

Лукашенко взрывает все форматы отношений с Россией и готов идти ещё дальше по украинскому варианту. По факту он уже выходит из всех интеграционных союзов и ведёт переговоры с ЕС и США о приоритетном сотрудничестве, что подразумевает постепенный выход из ЕАЭС и СНГ. Лукашенко не только не скрывает эти намерения, но и, наоборот, усиленно их демонстрирует.

На 19 июня запланирован рабочий визит С. Лаврова в Минск, а на 24 июня — приезд министра обороны Белоруссии в Москву для участия в Параде Победы. Лукашенко уже не летит. Да и нужен ли он в Москве?

Лукашенко в Москве на Параде, если не последует жёсткого ответа, будет выглядеть победителем. Ответить — это взорвать все отношения с Белоруссией и сделать то, что давно ждали от России Лукашенко и его западные «партнёры».

Александр Лукашенко Kremlin.ru

Проблема не только в том, что в Белоруссии выборы, — в России тоже голосование по Конституции, в центре которого повестка сильного государства. Выступить с позиции слабости перед плебисцитом по Конституции для российской власти недопустимо.

В то же время любые переговорные форматы в деле увещевания Лукашенко не работают. Пришло время с ним определяться принципиально. Российской власти всегда хотелось отложить это решение, но его приходится принимать в самое неподходящее время.

США, ЕС, Турция, Китай, Япония со своими требованиями по Курилам, страны СНГ — все внимательно смотрят и ждут реакции высшего руководства России в отношении выходки Лукашенко. Как Россия поступит с Лукашенко сейчас, так будут относиться к России в ближайшие годы. Если Москва не может поставить на место ближайшего союзника, экономика которого составляет всего 2% от российской, то что говорить об остальных?

Тактика постоянного уклонения от конфликта в целях перенести его на более благоприятное будущее всегда заканчивается тем, что конфликт вам навязывают в самое неподходяще время. Если Лукашенко не получит от России внятного отпора, это будет капитуляцией без всякого акта. Только за контрибуцией придут уже более сильные игроки, а мальчик, который «запросил папироску», будет наблюдать за всем со стороны.