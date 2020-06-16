Ханты-Мансийск, , 23:52 — REGNUM В Югре в труднодоступных районах началось досрочное голосование по поправкам в Конституцию РФ, туда доставлено 245 тысяч бюллетеней. Об этом заявил председатель региональной избирательной комиссии Денис Корнеев.

Голосование в труднодоступных и отдаленных местностях ХМАО началось 10 июня 2020 года. По состоянию на 16 июня свой выбор сделали 1 628 человек.

В целом право на участие в голосовании по поправкам в Конституцию в Югре имеют свыше 1,13 млн жителей региона. К народному волеизъявлению готовы 714 участковых избирательных комиссий. За легитимностью голосования будут следить свыше 4 700 наблюдателей.

Кроме того, на 16 июня подано 5 991 заявление для голосования жителей Югры по месту нахождения — так называемый «Мобильный избиратель».

В ходе народного волеизъявления традиционно будут применяться комплексы обработки избирательных бюллетеней. Всего планируется использовать 128 КОИБ на 93 участках Сургута, 25 участках Нижневартовска, 10 участках Нефтеюганска. На оставшихся 586 участках планируется применение технологии изготовления протокола участковых комиссий в машиночитаемом виде с использованием QR-кодирования.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России намечено на 1 июля 2020 года.