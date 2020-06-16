Анкара, , 23:50 — REGNUM МИД Турции обвинил Францию в усугублении конфликта в Ливии, 16 июня сообщает агентство Anadolu.

В ответ на заявление Франции, обвинившей Турцию во вмешательстве в войну в Ливии, представитель МИД Турции Хами Аксой заявил, что страна поддерживает «международно признанное» правительство в Триполи по его запросу.

В то же время Франция, по словам представителя турецкого МИДа, поддерживает «путчиста» Халифу Хафтара, главу «Ливийской национальной армии», который наращивает конфликт в Ливии.

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