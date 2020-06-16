Соединённые Штаты Америки, , 23:42 — REGNUM Сделать запрет на продажу оружия Тегерану бессрочным предлагает Вашингтон, сообщил 16 июня журналистам американский спецпредставитель по Ирану Брайан Хук.

Такая инициатива, по словам американского дипломата, вызвана «действиями Ирана». Хук заявил, что сделать оружейное эмбарго в отношении Ирана бессрочным было бы «верным подходом» к проблеме.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, оружейное эмбарго в отношении Ирана было введено США в 2015 г. на пять лет. Это было сделано в качестве сдерживающей меры после заключения так называемой ядерной сделки с Ираном.

Внезапно выйдя из этой сделки, США стали продлевать запрет на продажу оружия в Иран из года в год, начиная с 2018 г. Разрыв с участниками сделки произошёл с приходом в Белый дом действующего президента США Дональда Трампа.

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