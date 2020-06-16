Пекин, , 23:32 — REGNUM Завтра, 17 июня, в режиме видеоконференции, пройдет специальный саммит Китай — Африка, посвященный совместной борьбе с коронавирусной инфекцией, председательствовать на нем будет председатель КНР и лидер КПК Си Цзиньпин. Об этом сообщает 16 июня Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

Саммит проводится по совместной инициативе Китая и ЮАР, которая является страной-председателем в Африканском союзе (АС), а также Сенегала — сопредседателя форума по китайско-африканскому сотрудничеству.

Помимо лидеров африканских стран, в саммите примут участие главы государств и правительств стран-участниц АС, председатель Комиссии АС, а также главы основных международных организаций Африканского континента. В качестве специальных гостей к участию в саммите приглашены генсек ООН и глава ВОЗ.