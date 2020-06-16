Луганск, , 23:31 — REGNUM В Луганской Народной Республике житель села Березовское ранен в результате обстрела, устроенного боевиками вооруженных формирований Украины, сообщает 16 июня сайт администрации города Кировск.

Уточняется, что в результате обстрела территории республики со стороны украинских силовиков тяжёлое ранение получил мужчина 1981 года рождения. Раненого доставили в Кировскую городскую больницу.

«Состояние раненого средней тяжести, между средним и тяжелым. Диагноз серьезный — открытая черепно-мозговая травма, осколочное ранение височно-теменной области головы с деформацией костной пластины», — указано в сообщении на сайте администрации города Кировск.

Как сообщало ИА REGNUM, с апреля 2014 года захватившие в результате госпереворота в Киеве украинские нацисты проводят военную карательную операцию против народа Донбасса, не признавшего госпереворот.

В результате боевых действий погибло не менее 15 тыс. человек.

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