17 июня 2020 | Время чтения 5 мин

Не надо лить крокодиловы слёзы по поводу «потерянного союзника». Этот «союзник» уже давно опаснее самого страшного врага. И чем дольше длится этот режим, тем больше в мозги граждан Белоруссии «мягко» проникает русофобская гадость.

Вадим Бухарский, , 07:00 — REGNUM В связи с последними событиями в Белоруссии остаётся всё меньше россиян, всё ещё верящих в «братство» с режимом Лукашенко. В связи со скорой победой местного «майдана», надо бы уже задуматься о том, как будут выглядеть отношения с постмайданной Белоруссией.

Мыслитель Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Совершенно очевидно, что среди кандидатов в кандидаты (!) в президенты Белоруссии никаких «пророссийских» нет. Это не только потому, что Лукашенко буквально огнемётом выжег из своего политического поля всё, что хотя бы немного намекало на «пророссийскость». Главная причина в том, что Москва сама давно устранилась от работы с гражданским обществом в Белоруссии.

Сейчас не будем о том, как сменится власть в стране. Конечно, можно вслед за «змагарами» гадать на кофейной гуще о том, кто из кандидатов является глубоко законспирированным «агентом Кремля». Но это лютая конспирология, с таким же успехом можно рассуждать о тайной власти рептилоидов.

Если пользоваться не домыслами, а выступлениями самих кандидатов, в которых они излагают свои мысли, — всё понятно. Там только белорусские националисты разной степени адекватности. Впрочем, странно было бы, чтобы главой антирусского национального проекта «Беларусь» захотел бы быть кто-то иной.

Среди кандидатов наблюдаются два персонажа, которых с некоторой долей условности можно признать адекватными. В чём их «адекватность»? В том, что они знают о власти, бизнесе и сожительстве этих двух понятий не понаслышке. Скорее всего, они представляют себе степень зависимости белорусской экономики от России, и отношение к России большинства простых граждан Белоруссии.

Поскольку о каких-то честных выборах говорить не приходится, вопрос о новом президенте Белоруссии будет решён несколько позже 9 августа. После того, как опостылевший диктатор скроется за горизонтом, «площадь» выкрикнет каких-то людей в некий временный орган власти, как мы видели на Украине. Президентские выборы пройдут позже, но шансы на победу тех или иных кандидатов всё-таки будут зависеть от состава «временного правительства».

Муза Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В период между «майданом» и первыми относительно честными выборами будет происходить борьба между различными властными группировками, ориентированными на разные иностранные центры силы. Только не надо упрощать, сводя всё к «противостоянию России и Запада». В нашем мире всё намного сложнее.

Если новым президентом Белоруссии станет совсем упоротый «змагар», а такое «с голодухи» возможно, страну ждёт моментальная экономическая катастрофа. Всё будет не так лайтово, как на Украине. Там советскую промышленность уничтожали постепенно и планомерно на всём периоде «незалежности», что позволило перевести население на «подножный корм». Кого-то в деревню, кого-то за границу, кого-то в экономику постмодерна, кого-то в беспробудную нищету, а кого-то — на тот свет.

В Белоруссии тоже идёт деиндустриализация и сворачивание социального государства, но успехи в этом не так велики, как на Украйнщине. Лукашенко гордится своими «сохранёнными» заводами, работающими на склад, чистыми улицами и ледовыми дворцами, только платит за всё это российский бюджет. Одномоментное прекращение субсидирования белорусской экономики Россией приведёт к колоссальному росту реальной безработицы в считанные дни.

Есть надежда, что белорусская номенклатура, заменяющая в этой стране элиту, всё это прекрасно понимает и приведёт к власти кого-то из вменяемых националистов.

Пастораль Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Сначала, понятное дело, — радостный угар, «мова», латиница, костёлы, вышиванки, «рыцари ВКЛ», символика нацистских коллаборационистов и далее по списку. Выход из Союзного государства (и так мёртвого), из ОДКБ, установление контроля на границе. Из СНГ и ЕАЭС можно не сразу. А что дальше? А дальше второй президент «синеокой» поедет в Москву решать, как быть с экономикой.

С этого места становится понятно, что все разговоры про «братство», «дружбу» и «одни окопы», а также все личные связи прежнего руководства с российской элитой сразу обнулились. Остались в прошлом. Всё это было жёстко привязано к фигуре незабвенного Александра Григорьевича и достижениях его пропаганды в среде российских патриотов разной степени достоверности.

Новый «национальный» президент даже не сможет заикнуться про «братские» цены на энергоносители и «братские» условия кредитов, поскольку все горшки были побиты заранее.

Пожалуйте — мировые цены на нефть и газ, кредиты на общих условиях, доступ к российскому рынку при условии такого же доступа на белорусский рынок российских субъектов хозяйствования (чего сейчас нет). Не хотите — пожалуйста, нефти и газа по мировым ценам в мире много. Кредиты тоже дают, и всем известно, чего это потом стоит кредитуемым. Иллюзии о выходе со своим добром на западные рынки развеются тоже быстро.

Дружба Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Где-то это уже слышали? Я рассказываю что-то, к чему давно призывают какие-то патриотические издания? Да. Только пока Москва почему-то терпит все выкрутасы Лукашенко, и о-о-очень медленно уменьшает дотации его режиму, всё это просто благие пожелания. Глас вопиющего в пустыне. После победы «майдана» в Белоруссии всё это произойдёт просто автоматически, само собой.

И не надо лить крокодиловы слёзы по поводу «потерянного союзника». Этот «союзник» уже давно опаснее самого страшного врага. И чем дольше длится этот режим, тем больше в мозги граждан Белоруссии «мягко» проникает русофобская гадость.

После «майдана» русофобский режим окончательно явит своё истинное лицо, и ни у кого в России не останется иллюзий. Ведь до «майдана» страну довёл сам Лукашенко. А граждане Белоруссии, воочию увидев мерзкое мурло национализма, смогут сами выбрать, на чьей они стороне.

Насчёт приближения НАТО к границам России тоже предлагаю прекращать нести чушь. В наше время НАТО стоит в Польше возле Калининграда, в Эстонии возле Санкт-Петербурга. И что? Всё равно подводная лодка может выстрелить хоть по Вашингтону прямо от своей причальной стенки в Североморске. Да и хватит уже про войны прошлого — сейчас война идёт не на полях сражений, а в сердцах людей.