Грозный, , 23:25 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал заявление Службы государственной безопасности Грузии о том, что они поймали российского гражданина, который якобы использовал поддельные документы. При этом задержание было произведено в рамках уголовного дела по факту подготовки заказного убийства. Более того, оппозиционный грузинский телеканал «Мтавари архи» заявил, что готовилось заказное убийство журналиста Георгия Габунии, «прославившегося» тем, что он в эфире грузинского телевидения оскорбил президента России Владимира Путина. Генеральный директор этого телеканала Ника Гвамария заявил, что подготовка убийства якобы велась по приказу Рамзана Кадырова.

Кадыров назвал глупыми заявления о том, что по его заказу якобы хотели убить грузинского журналиста Габунию. Глава Чечни с иронией отметил, что если бы он действительно намеревался сделать что-то подобное, то его поручение непременно было бы выполнено.

«Некогда успешно развивающиеся страны управляются людьми, которые вместо того чтобы думать о реальных проблемах народа, делают глупые заявления. На этот раз говорят, что поймали киллера, намеревавшегося по заказу Кадырова совершить покушение на грузинского горе-журналиста. Господа, поверьте, если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит», — написал Кадыров на своем канале в мессенджере «Телеграм».

Если бы подобное задание нужно было бы исполнить тихо, в Грузии, которая, по мнению Кадырова находится в глубоком застое, никто и не узнал о том, что на Габунию совершено покушение.

При этом Кадыров подчеркнул, что он не забыл о поступке Габунии, который оскорбил народ России, а значит и лично главу Чечни.

«Но я подчеркиваю, что мы не забыли про то, как он оскорбил наше Государство, наш Народ, а значит, и лично меня», — пишет Кадыров.

Габунии он рекомендует встать на колени и попросить прощения, а грузинским властям стоит поспособствовать «перевоспитанию» этого журналиста.

«Георгию Габунию, как я ранее говорил, лучше встать на колени и попросить прощения, извиниться за случившееся. Он оскорбил не одного человека, а всех россиян. Обращаюсь к грузинским властям, чтобы приняли меры, способствующие перевоспитанию этого гражданина», — пишет Кадыров.