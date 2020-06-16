Вашингтон, , 22:58 — REGNUM Вашингтон выразил поддержку Южной Корее и осудил действия Северной Кореи в связи с подрыва офиса межкорейской связи в городе Кэсон (провинция Хванхэ-Пукто, КНДР), сообщает 16 июня Reuters.

Госдеп, комментируя инцидент ликвидацией офиса в Кэсоне, заявил, что Пхеньяну следует отказаться от подобных действий, которые в Вашингтоне назвали «контрпродуктивными».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, офис в Кэсоне, который ранее являлся городом с особым статусом прямого подчинения (подчинялся напрямую правительству), был подорван 16 июня северокорейским Отделом по борьбе с врагами.

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