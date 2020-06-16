* ан-Нусры" — запрещённая в России организация

Дамаск, , 22:47 — REGNUM Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обстреляли со своих позиций поселение на территории сирийской провинции Алеппо, сообщил 16 июня на брифинге начальник российского Центра по примирению сторон в Сирии, контр-адмирал Александр Щербицкий.

О погибших и пострадавших сообщений не было.

«Зафиксирован один обстрел населенного пункта Кафер-Халаб в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — сказал Щербицкий.

Кроме того, начальник центра рассказал, что подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование в сирийской провинции Алеппо, а вертолёты российской армейской авиации за последние сутки осуществили воздушное патрулирование.

*"Джебхат ан-Нусра» — организация, деятельность которой запрещена в РФ

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