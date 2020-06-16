Берлин, , 22:34 — REGNUM Американским военным, размещённым на территории ФРГ, в Германии «были и остаются очень рады», так как они обеспечивают безопасность всего блока НАТО, заявила 16 июня министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр на мероприятии Фонда Конрада Аденауэра в Берлине.

В таких выражениях она прокомментировала неоднократные заявления президента США Дональда Трампа о намерении Вашингтона сократить численность своего военного контингента на территории ФРГ.

При этом Крамп-Карренбауэр заявила, что блок НАТО «не является торговой организацией», а «безопасность не является товаром». По ее словам, у Германии и США «есть общие интересы».

Видимо, таким образом она ответила на заявления Трампа о том, что Германия «недостаточно платит» за присутствие войск США и обеспечение её безопасности.

Кроме того, она сообщила, что Берлин продолжает «прилагать усилия» для доведения своего военного бюджета до 2% от ВВП Германии.

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