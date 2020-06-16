Пекин, , 22:27 — REGNUM В рамках совместной борьбы с коронавирусной эпидемией планируется проведение видеоконференции высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках проекта «Пояса и пути», сообщает 16 июня Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня.

Председательствовать на конференции будет глава МИД КНР Ван И. Планируется участие 25 стран на уровне МИД, а также представителей ООН и ВОЗ.

Китайские источники отмечают, что в центре внимания будет стоять обсуждение реализации решений, принятых вторым форумом «Пояса и пути», который прошел в Пекине в конце апреля 2019 года под председательством партийно-государственного лидера КНР Си Цзиньпина.