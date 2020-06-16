Кишинёв, , 22:25 — REGNUM Люди мафии остаются во власти Молдавии, занимая государственные посты не только в судебной и законодательной власти, но и в правительстве. Об этом, как передает ИА REGNUM, заявил политический аналитик, бывший постпред Молдавии в Совете Европы Алексей Тулбуре.

«Депутаты покупаются за миллионы евро и долларов, которые поступают от беглого преступника [Владимира Плахотнюка]. Потому что эти миллионы, украденные у молдаван, у него никто не отобрал. Украденные, не отобранные у него деньги — это инструмент, при помощи которого Плахотнюк пытается устроить хаос в стране, избежать наказания и, может быть, вернуться в Молдавию если не на белом коне, то как минимум не опасаясь судебного преследования», — заявил эксперт.

Он отметил, что суды в Молдавии продолжают принимать наглые решения в пользу Плахотнюка. «Потому что никто не очистил судебную систему от людей мафии, а реформы в области правосудия были просто профанированы. Люди мафии продолжают занимать государственные посты не только в судебной и законодательной, но и в исполнительной власти. Потому что их пригласили обратно во власть», — уточнил Тулбуре.

«У всей это разрухи есть имя. Игорь Додон. Не соверши он в ноябре 2019 года безумный поступок по разрушению антиолигархической коалиции, последняя (при всех ее недостатках и проблемах) продолжила бы работу по деолигархизации страны, по очищению государства, в т. ч. судебной системы, от людей мафии. И сегодня, я вполне уверен, мы жили бы в несколько другой реальности. Не исключаю, что Плахотнюк сидел бы уже в следственном изоляторе в Кишиневе, а не покупал бы депутатов, находясь в Майами. Суды бы не принимали диких решений по блокированию работы прокуратуры, а в государственных структурах уровень коррупции значительно снизился бы», — продолжил Тулбуре.

Для этого, по словам эксперта, Игорю Додону ничего особенного не надо было делать. «Надо было поддерживать правительство и антиолигархическое большинство в парламенте. Он выбрал другое. И сегодня его долгие объяснения и рассказы про опасность Плахотнюка, про собственный героизм и стойкость вызывают только раздражение и досаду», — отметил он.

«Надо подумать о восстановлении антиолигархической коалиции, которая до выборов в парламент постаралась бы сделать как можно больше для деолигархизации Молдавии. Постаралась бы сделать ту работу, которую в ноябре 2019 года остановил вместе с мафией и подконтрольной ему партией Игорь Додон», — подвел итог Алексей Тулбуре.

Напомним, после отстранения от власти Демпартии и Плахотнюка в июне 2019 года к власти пришла коалиция пропрезидентской Партии социалистов и правого блока ACUM. Парламент возглавила лидер Партии социалистов Зинаида Гречаная, а премьером стала лидер ACUM Майя Санду. В ноябре социалисты вместе с Демпартией проголосовали за отставку правительства Санду, а позже социалисты с подачи Додона создали коалицию с Демпартией, отдав им ключевые посты в правительстве.

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